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Оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов

Среда, 12 января 2022, 04:45
Оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов
фото: ОБСЕ

Беспилотники наблюдателей Миссии ОБСЕ испытывали препятствия над участком разведения в районе Петровского, неподконтрольного правительству.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 11 января 2022 года

Дословно: "БПЛА СММ малого радиуса действия испытали влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время шестнадцати полетов".

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Детали: Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, беспилотники глушили во время полетов:

  • трижды каждый над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и других районов вблизи Петровского;
  • дважды каждый над районами недалеко от н. п. Мирное (неподконтрольный правительству, 28 км юго-западнее Луганска) и н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска).

А также по одному разу каждый над районами рядом из:

  • н. п. Вершина (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка);
  • н. п. Криничное (неподконтрольный правительству, 67 км к северо-востоку от Донецка);
  • н. п. Воздвиженка (кол. Красный Пахарь; подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка);
  • н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка);
  • н. п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка);
  • н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка).

Напомним: В период с вечера 5 по вечера 9 января наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области насчитали 152 нарушения режима прекращения огня. За этот же период в Луганской области зафиксировано 791 нарушение "тишины".

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Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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