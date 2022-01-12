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Антирекорд нових випадків Covid у світі – понад 2,8 млн за добу

Середа, 12 січня 2022, 07:03
фото: Getty Images

10 січня у світі діагностували 2 809 570 нових випадки захворювання на коронавірус, що є новим рекордом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Італії.

Зокрема, у США зафіксували майже 673 тисячі, у Франції – понад 368 тисяч і в Італії – понад 220 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія та Іспанія. Україна – на 46 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 173), Росії (783), Польщі (493).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 261 737 647 осіб. Наразі нараховується майже 47 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 521 515 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Попередні рекордні понад 2,7 млн випадків Covid за добу у світі зафіксували 6 січня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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