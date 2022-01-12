Антирекорд новых случаев Covid в мире – более 2,8 млн в сутки

10 января в мире диагностировали 2 809 570 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым рекордом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.

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В частности, в США зафиксировали около 673 тысяч, во Франции – более 368 тысяч и в Италии – более 220 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия и Испания. Украина – на 46 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2173), России (783), Польше (493).

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 261 737 647 человек. В настоящее время насчитывается около 47 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 521 515 смертей от COVID-19.

Напомним: Предыдущие рекордные свыше 2,7 млн. случаев Covid в сутки в мире зафиксировали 6 января.

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