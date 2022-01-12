Набув чинності закон про держреєстр ветеранів та е-посвідчення

В Україні набув чинності закон про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення, документ було оприлюднено в газеті Верховної Ради "Голос України" 11 січня.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Документом №1954-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана" запроваджуються електронні посвідчення, зокрема, для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та постраждалих учасників Революції, а також членів їх сімей.

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Так, е-посвідчення ветерана – це електронне відображення інформації, яка міститься у посвідченні особи разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом).

Передбачається, що посвідчення формується безоплатно за бажанням громадянина, на ім’я якого його видано, оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг та компенсацій.

Електронне посвідчення може використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

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Е-посвідчення формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, через його мобільний додаток.

Для формування документа використовуються відомості, передані до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до вимог законодавства України з Єдиного державного реєстру ветеранів війни та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями яких є органи держвлади та місцевого самоврядування.

Порядок формування е-посвідчення ветерана, їх електронних копій та їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити перевірку посвідчення, що пред’являються громадянами України.

Передісторія: Верховна Рада ухвалила відповідний закон 14 грудня 2021 року.