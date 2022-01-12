Вступил в силу закон о госреестре ветеранов и е-удостоверении

В Украине вступил в силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения, документ был обнародован в газете Верховной Рады "Голос Украины" 11 января.

Источник: "Укринформ"

Детали: Документом № 1954-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана" вводятся электронные удостоверения, в частности, для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны и пострадавших участников Революции, а также членов их семей.

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Так, е-удостоверение ветерана – это электронное отображение информации, содержащейся в удостоверении личности вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом).

Предусматривается, что удостоверение формируется бесплатно по желанию гражданина, на имя которого оно выдано, оформляется с применением средств Единого государственного реестра ветеранов войны и используется на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.

Электронное удостоверение может использоваться как аналог соответствующего документа в форме книжечки.

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Е-удостоверения формируются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, через его мобильное приложение.

Для формирования документа используются сведения, переданные в Единый государственный веб-портал электронных услуг в соответствии с требованиями законодательства Украины из Единого государственного реестра ветеранов войны и автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателями которых являются органы госвласти и местного самоуправления.

Порядок формирования е-удостоверения ветерана, их электронных копий и их проверки органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами определяется Кабинетом Министров Украины.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить проверку удостоверения, предъявляемого гражданами Украины.

Предыстория: Верховная Рада приняла соответствующий закон 14 декабря 2021 года.