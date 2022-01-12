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У ДТП на кільцевій дорозі Харкова загинули троє людей

Середа, 12 січня 2022, 10:30
У ДТП на кільцевій дорозі Харкова загинули троє людей
Фото ДСНС

Троє людей загинули та двоє дітей постраждали у результаті ДТП у Харківській області.

Джерело: поліція Харківської області, ДСНС

Дослівно поліція: "В результаті лобового зіткнення автомобілів "KIA" та "Toyota" на місці загинули двоє кермувальників автівок та пасажирка таксі. До лікарні у важкому стані доставлені двоє трирічних дітей, які знаходилися в автомобілі "Toyota"".

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Деталі: Аварія сталася близько 8:50 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Черкаська Лозова. 

За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля "KIA" рухався зі сторони Дергачів в напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем таксі "Toyota Camry" під керуванням 31-річного чоловіка.   

 
Фото поліції

Внаслідок ДТП на місці події загинули обидва водії та пасажирка таксі.

ВІДЕО ДНЯ

Двох дітей, які перебували у таксі, госпіталізували. Зараз лікарі борються за їхнє життя. 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. 

Українська правда
Теми: аваріяХарківська областьжертви
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