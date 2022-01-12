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В ДТП на кольцевой дороге Харькова погибли три человека

Среда, 12 января 2022, 10:30
В ДТП на кольцевой дороге Харькова погибли три человека
Фото ГСЧС

Три человека погибли и двое детей пострадали в результате ДТП в Харьковской области.

Источник: полиция Харьковской области, ГСЧС

Дословно полиция: "В результате лобового столкновения автомобилей KIA и Toyota на месте погибли два водителя автомобиля и пассажирка такси. В больницу в тяжелом состоянии доставлены двое трехлетних детей, находившихся в автомобиле "Toyota".

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Детали: Авария произошла около 8:50 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Черкасская Лозовая. 

 
Фото полиции 

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "KIA" двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси "Toyota Camry" под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка такси.

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Двоих детей, находившихся в такси, госпитализировали. Сейчас врачи борются за их жизнь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Украинская правда
Темы: аварияХарьковская областьжертвы
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