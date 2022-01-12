Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві знову понад тисяча хворих на Covid за добу і 14 смертей

Середа, 12 січня 2022, 11:06
У Києві знову понад тисяча хворих на Covid за добу і 14 смертей
Фото КМДА

За добу 11 січня у столиці лабораторно підтвердили 1 151 випадок коронавірусу, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус і 14 летальних випадків від вірусу".

Реклама:

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (163), Дніпровському (157) та в Шевченківському (154) районах.

85 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 28 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 340 975 підтверджених випадків коронавірусу, 8 328 хворих померли, подолали вірус 321 784 мешканці столиці, з них 2 299 за минулу добу.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Науковці НАН повідомили, що в Україні починається нова хвиля коронавірусу, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
До поліції надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Києва
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: