У Києві знову понад тисяча хворих на Covid за добу і 14 смертей

За добу 11 січня у столиці лабораторно підтвердили 1 151 випадок коронавірусу, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус і 14 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (163), Дніпровському (157) та в Шевченківському (154) районах.

85 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 28 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 340 975 підтверджених випадків коронавірусу, 8 328 хворих померли, подолали вірус 321 784 мешканці столиці, з них 2 299 за минулу добу.

Що було раніше: Науковці НАН повідомили, що в Україні починається нова хвиля коронавірусу, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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