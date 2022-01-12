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В Киеве снова более тысячи больных Covid за сутки и 14 смертей

Среда, 12 января 2022, 11:06
В Киеве снова более тысячи больных Covid за сутки и 14 смертей
Фото КГГА

За сутки 11 января в столице лабораторно подтвердили 1 151 случай коронавируса, 14 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 14 летальных случаев от вируса".

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Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (163), Днепровском (157) и Шевченковском (154) районах.

85 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 28 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 340 975 подтвержденных случаев коронавируса, 8 328 больных умерли, преодолели вирус 321 784 жителя столицы, из них 2 299 за минувшие сутки.

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Что было раньше: Ранее в НАН сообщили, что в Украине начинается новая волна коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря. 

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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