Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве снова более тысячи больных Covid за сутки и 14 смертей

Среда, 12 января 2022, 12:06
Фото КГГА

За сутки 11 января в столице лабораторно подтвердили 1 151 случай коронавируса, 14 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 14 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (163), Днепровском (157) и Шевченковском (154) районах.

85 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 28 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 340 975 подтвержденных случаев коронавируса, 8 328 больных умерли, преодолели вирус 321 784 жителя столицы, из них 2 299 за минувшие сутки.

Что было раньше: Ранее в НАН сообщили, что в Украине начинается новая волна коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря. 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Все новости...
Киев
Стало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА
"Сотрудничество" на 4 миллиона: ГБР задержало на откате столичного коммунальщика
В Киеве "заминировали" все школы
Последние новости
06:26
фотоПорошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет
04:44
фотоДжокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
03:59
Северная Корея снова испытывает ракеты
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
Все новости...