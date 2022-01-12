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В Україні починається нова хвиля коронавірусу – НАН

Середа, 12 січня 2022, 01:31
В Україні починається нова хвиля коронавірусу – НАН
фото: Getty Images

Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Джерело: Національна академія наук України (НАН) у facebook

Дослівно: "Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності.

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Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів".

"Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року".

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Деталі: За оцінкою науковців, Україна слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз науковцям важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.

Згідно з даними про заразність штаму "омікрон" та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії.

"В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", – ідеться в повідомленні НАН.

Нагадаємо: На нараді в президента Зеленського 13 грудня йшлося про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, однак у період новорічних свят прогнозувалася стабільна ситуація.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов казав, що з 15-20 лютого в Україні може бути нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяОмікроннаука
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