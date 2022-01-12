На каналі "Рада" передчасно "поховали" Стефанчука, той відреагував піснею

Державний телеканал "Рада" помилково дав зрозуміти глядачам, що спікер парламенту Руслан Стефанчук помер. Сам "мрець" з гумором відреагував на ситуацію.

Джерело: трансляція каналу, фейсбук-сторінка Стефанчука, фейсбук-сторінка телеканалу "Рада"

Деталі: Плутанина сталася 11 січня. Телеканал повідомляв про те, що голова Ради співчуває через смерть голови Європейського парламенту Давида Сассолі. У цей момент на екрані показали фото Стефанчука, а під ним напис великими літерами: "РАПТОВО ПОМЕР". Поруч була цитата спікера зі словам співчуття, але все одно можна було зробити висновок, що помер не європейський парламентар, а наш.

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Скриншот Liga.net

Стефанчук з гумором поставився до ситуації. На своїй сторінці у Facebook він виклав пісню російського гурту Чайф "Не спеши" і зі смайликом адресував її телеканалу "Рада".

Команда телеканалу не замовчала своєї помилки і у Facebook назвала її "першим факапом у Новому році".