На канале "Рада" преждевременно "похоронили" Стефанчука, тот отреагировал песней
Государственный телеканал "Рада" по ошибке дал понять зрителям, что спикер парламента Руслан Стефанчук скончался. Сам "мертвец" с юмором отреагировал на ситуацию.
Источник: трансляция канала, фейсбук-страница Стефанчука, фейсбук-страница телеканала "Рада"
Детали: Путаница произошла 11 января. Телеканал сообщал о том, что председатель Рады соболезнует из-за смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли. В этот момент на экране показали фото Стефанчука, а под ним надпись заглавными буквами: "ВНЕЗАПНО УМЕР". Рядом была цитата спикера со словами сострадания, но все равно можно было заключить, что умер не европейский парламентарий, а наш.
Стефанчук с юмором отнесся к ситуации. На своей странице в Facebook он выложил песню российской группы Чайф "Не спеши" и со смайликом адресовал ее телеканалу "Рада".
Команда телеканала не умолчала о своей ошибке и в Facebook назвала ее "первым факапом в Новом году".