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На канале "Рада" преждевременно "похоронили" Стефанчука, тот отреагировал песней

Среда, 12 января 2022, 11:40
На канале Рада преждевременно похоронили Стефанчука, тот отреагировал песней
Руслан Стефанчук, фото: Дмитрий ларин, уп

Государственный телеканал "Рада" по ошибке дал понять зрителям, что спикер парламента Руслан Стефанчук скончался. Сам "мертвец" с юмором отреагировал на ситуацию.

Источник: трансляция канала, фейсбук-страница Стефанчука, фейсбук-страница телеканала "Рада"

Детали: Путаница произошла 11 января. Телеканал сообщал о том, что председатель Рады соболезнует из-за смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли. В этот момент на экране показали фото Стефанчука, а под ним надпись заглавными буквами: "ВНЕЗАПНО УМЕР". Рядом была цитата спикера со словами сострадания, но все равно можно было заключить, что умер не европейский парламентарий, а наш.

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Скриншот Liga.net

Стефанчук с юмором отнесся к ситуации. На своей странице в Facebook он выложил песню российской группы Чайф "Не спеши" и со смайликом адресовал ее телеканалу "Рада".

Команда телеканала не умолчала о своей ошибке и в Facebook назвала ее "первым факапом в Новом году".

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Украинская правда
Темы: СтефанчуккурьезтелевидениеВерховная Рада
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