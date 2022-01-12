"Завислий" конкурс на главу САП: комісія киває на Офіс генпрокурора
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
Джерело: коментар голови комісії Катерини Коваль Українській правді
Деталі: За її словами, комісія вже готова направити подання про призначення найкращих кандидатів, але для цього необхідно виконати "процедурну формальність", прописану в законі про прокуратуру.
Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.
Пряма мова: "Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України "Про прокуратуру", подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!"
Більше деталей: Коваль додала, що найкращі кандидати мають "відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності".
Читайте також: Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів
Передісторія:
- 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
- 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".
- Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
- Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.