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"Завислий" конкурс на главу САП: комісія киває на Офіс генпрокурора

Середа, 12 січня 2022, 15:25
Завислий конкурс на главу САП: комісія киває на Офіс генпрокурора
Голова конкурсної комісії Катерина Коваль, фото з її фейсбук-сторінки

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Джерело: коментар голови комісії Катерини Коваль Українській правді

Деталі: За її словами, комісія вже готова направити подання про призначення найкращих кандидатів, але для цього необхідно виконати "процедурну формальність", прописану в законі про прокуратуру.

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Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.

Пряма мова: "Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України "Про прокуратуру", подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!"

Більше деталей: Коваль додала, що найкращі кандидати мають "відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності".

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
  • 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
  • Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс генпрокурора
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