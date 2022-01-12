"Завислий" конкурс на главу САП: комісія киває на Офіс генпрокурора

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Джерело: коментар голови комісії Катерини Коваль Українській правді

Деталі: За її словами, комісія вже готова направити подання про призначення найкращих кандидатів, але для цього необхідно виконати "процедурну формальність", прописану в законі про прокуратуру.

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Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.

Пряма мова: "Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України "Про прокуратуру", подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!"

Більше деталей: Коваль додала, що найкращі кандидати мають "відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності".

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