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"Зависший" конкурс на главу САП: комиссия кивает на Офис генпрокурора

Среда, 12 января 2022, 16:25
Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль, фото с ее фейсбук-страницы

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа от Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Источник: комментарий главы комиссии Екатерины Коваль Украинской правде

Детали: По ее словам, комиссия уже готова направить представления о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.

Коваль говорит, что еще 23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также получить допуск к государственной тайне. Пока ответа нет.

Прямая речь: "Без получения подтверждений, то есть, не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!"

Больше деталей: Коваль добавила, что лучшие кандидаты обладают "отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добропорядочности, а также профессиональной компетентности".

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Предыстория:

  • 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
  • 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания нового главы САП. Глава комиссии не назвала дату, когда проведут следующее заседание.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураОфис генпрокурора
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