"Зависший" конкурс на главу САП: комиссия кивает на Офис генпрокурора

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа от Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Источник: комментарий главы комиссии Екатерины Коваль Украинской правде

Детали: По ее словам, комиссия уже готова направить представления о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.

Коваль говорит, что еще 23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также получить допуск к государственной тайне. Пока ответа нет.

Прямая речь: "Без получения подтверждений, то есть, не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!"

Больше деталей: Коваль добавила, что лучшие кандидаты обладают "отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добропорядочности, а также профессиональной компетентности".

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