Збройні сили вогнем змусили бойовиків припинити обстріли

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано порушення режиму припинення вогню біля Причепилівки, Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів".

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Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл.