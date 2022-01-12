Збройні сили вогнем змусили бойовиків припинити обстріли
Середа, 12 січня 2022, 16:58
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано порушення режиму припинення вогню біля Причепилівки, Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів".
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Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл.
Українська правда