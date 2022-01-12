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Вооруженные силы огнем заставили боевиков прекратить обстрелы

Среда, 12 января 2022, 17:58
фото: минобороны

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано нарушение режима прекращения огня на территории Прицепыловки, Вооруженные силы открыли ответный огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Прицепыловки русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов".

Детали: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаВооруженные силы
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