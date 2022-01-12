Вооруженные силы огнем заставили боевиков прекратить обстрелы
Среда, 12 января 2022, 16:58
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано нарушение режима прекращения огня на территории Прицепыловки, Вооруженные силы открыли ответный огонь.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Прицепыловки русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов".
Реклама:
Детали: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда