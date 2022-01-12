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У Сенаті США пропонують санкції проти Путіна в разі вторгнення в Україну

Середа, 12 січня 2022, 17:11
У Сенаті США пропонують санкції проти Путіна в разі вторгнення в Україну
AFP VIA GETTY IMAGES

Демократи Сенату США в середу оприлюднять новий законопроєкт щодо пакета санкцій, який передбачає заходи проти президента Росії Владіміра Путіна, якщо він вторгнеться в Україну.

Про це пише The Washington Times, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт передбачає широкі санкції проти вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, а також ключових банківських установ, якщо Москва розпочне військові дії проти України.

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Санкції також будуть орієнтовані на компанії в Росії, які пропонують безпечні системи обміну повідомленнями, такі як SWIFT, які банки використовують для обміну ключовою інформацією з іншими фінансовими установами.

Документ також включає положення, що допоможуть зміцнити безпеку України. Називаючи "Північний потік - 2" "інструментом зловмисного впливу Російської Федерації", законодавство закликає Сполучені Штати "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб газопровід не запрацював.

Глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес заявив, що покарання, викладені в його законопроєкті, "абсолютно ясно дають зрозуміти, що Сенат США не буде бездіяльним, коли Кремль загрожує повторним вторгненням в Україну".

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Менендес сказав, що закон надсилає Росії чіткий сигнал: "Путіну не потрібно обвалювати всю свою економіку і йому не потрібно жертвувати життям свого народу марною спробою перемалювати карту Європи".

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Теми: СШАсанкціїПутінРосіявійна
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