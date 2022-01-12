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В Сенате США предлагают санкции против Путина в случае вторжения в Украину

Среда, 12 января 2022, 18:11
AFP VIA GETTY IMAGES

Демократы Сената США в среду обнародуют новый законопроект по пакету санкций, предусматривающий меры против президента России Владимира Путина, если он вторгнется в Украину.

Об этом пишет The Washington Times, сообщает "Европейская правда".

Законопроект предусматривает широкие санкции против высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, а также ключевых банковских учреждений, если Москва начнет военные действия против Украины.

Санкции также будут ориентированы на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые используют банки для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя "Северный поток-2" "инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации", законодательство призывает Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не заработал.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, "совершенно ясно дают понять, что Сенат США не будет оставаться в стороне, когда Кремль грозит повторным вторжением в Украину".

Менендес сказал, что закон посылает России четкий сигнал: "Путину не нужно обваливать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнью своего народа в тщетной попытке перерисовать карту Европы".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Темы: СШАсанкцииПутинРосcиявойна
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