У світі новий антирекорд випадків Covid за добу: більше 3 млн

За попередню добу 12 січня у світі підтвердили рекордні 3,1 млн випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше випадків виявили у США (814 тисяч), Франції (361 тис.), Індії (247 тис.), Італії (196 тис.).

Україна у світовій статистиці 42-га за кількістю нових випадків коронавірусу, проте 9-та за кількістю смертей серед хворих на Covid-19.

Найбільше летальних випадків у США, Росії та Польщі.

За весь час пандемії подолали коронавірус 262 827 300 осіб. Наразі нараховується майже 49 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 317 328 061 випадків захворювання і 5 530 289 смертей від Covid-19.

Нагадаємо:

10 січня у світі підтвердили рекордні 2 809 570 нових випадки захворювання на коронавірус.

нових випадки захворювання на коронавірус. До того попереднй рекорд зафіксували 6 січня 2022 року - понад 2,7 млн випадків Covid за добу.

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