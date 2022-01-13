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В мире новый антирекорд случаев Covid в сутки: более 3 млн

Четверг, 13 января 2022, 05:39
В мире новый антирекорд случаев Covid в сутки: более 3 млн
ФОТО: GETTY IMAGES

За предыдущие сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США (814 тысяч), Франции (361 тыс.), Индии (247 тыс.), Италии (196 тыс.).

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Украина в мировой статистике 42-я по количеству новых случаев коронавируса и 9-я по количеству смертей среди больных Covid-19.

Больше летальных исходов в США, России и Польше.

 

За все время пандемии преодолели коронавирус 262 827 300 человек. В настоящее время насчитывается около 49 млн активных случаев заболевания.

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С начала пандемии подтверждено 317 328 061 случаев заболевания и 5 530 289 смертей от Covid-19.

Напомним:

  • 10 января в мире подтвердили рекордные 2 809 570 новых случаи заболевания коронавирусом.
  • Предыдущий рекорд - свыше 2,7 млн. случаев Covid в сутки в мире зафиксировали 6 января. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус
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