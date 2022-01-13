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Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування

Четвер, 13 січня 2022, 06:24
Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування
ФОТО: ШТАБ ООС

За добу 12 січня через дії проросійських найманців один український військовий отримав бойове травмування.

Джерело: ранкове зведення ООС

Дослівно: "12 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Зокрема, бойовики двічі відкривали вогонь у бік Причепилівки з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

ВІДЕО ДНЯ

Українські бійці застосовували не заборонене Мінськими домовленостями озброєння і змусили бойовиків припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, на Донбасі не фіксували порушень режиму тиші з боку окупантів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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