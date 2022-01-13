Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування

За добу 12 січня через дії проросійських найманців один український військовий отримав бойове травмування.

Джерело: ранкове зведення ООС

Дослівно: "12 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Зокрема, бойовики двічі відкривали вогонь у бік Причепилівки з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Українські бійці застосовували не заборонене Мінськими домовленостями озброєння і змусили бойовиків припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, на Донбасі не фіксували порушень режиму тиші з боку окупантів.