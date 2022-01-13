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Украинский военный на Донбассе получил боевую травму

Четверг, 13 января 2022, 06:24
Украинский военный на Донбассе получил боевую травму
ФОТО: ШТАБ ООС

За сутки 12 января из-за действий пророссийских наемников один украинский военный получил боевое травмирование.

Источник: ООС

Дословно: "12 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: В частности, боевики дважды открывали огонь в сторону Причепиловки из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

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Украинские бойцы применяли не запрещенное Минскими договоренностями вооружение и вынудили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 13 января, на Донбассе не фиксировали нарушений режима тишины со стороны оккупантов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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