Украинский военный на Донбассе получил боевую травму

За сутки 12 января из-за действий пророссийских наемников один украинский военный получил боевое травмирование.

Источник: ООС

Дословно: "12 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: В частности, боевики дважды открывали огонь в сторону Причепиловки из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

Украинские бойцы применяли не запрещенное Минскими договоренностями вооружение и вынудили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 13 января, на Донбассе не фиксировали нарушений режима тишины со стороны оккупантов.