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Перший заступник Кличка заявляє, що не мітить у його крісло

Четвер, 13 січня 2022, 08:50
Перший заступник Кличка заявляє, що не мітить у його крісло
Олексій Кулеба. Фото Facebook

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що наразі не планує очолювати Київську адміністрацію.

Джерело: Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою.

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Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було. Якщо кудись зберусь, то обов'язково тут, у Фейсбуці, усім повідомлю".

Деталі: Чиновник зазначив, що перебуває на роботі у КМДА і виконує завдання, поставлені мером столиці Віталієм Кличком.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше співрозмовники "Української правди" в партії "Слуга народу" називали першого заступника голови КМДА Олексія Кулебу головним претендентом на посаду очільника КМДА, якщо закон про столицю буде повністю прийнятим. 

Українська правда
Теми: КМДАВіталій Кличко
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