Перший заступник Кличка заявляє, що не мітить у його крісло
Четвер, 13 січня 2022, 09:50
Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що наразі не планує очолювати Київську адміністрацію.
Джерело: Кулеба у Facebook
Пряма мова Кулеби: "Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою.
Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було. Якщо кудись зберусь, то обов'язково тут, у Фейсбуці, усім повідомлю".
Деталі: Чиновник зазначив, що перебуває на роботі у КМДА і виконує завдання, поставлені мером столиці Віталієм Кличком.
Передісторія:
- Раніше співрозмовники "Української правди" в партії "Слуга народу" називали першого заступника голови КМДА Олексія Кулебу головним претендентом на посаду очільника КМДА, якщо закон про столицю буде повністю прийнятим.
Українська правда