Первый заместитель Кличко заявляет, что не метит в его кресло

Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексей Кулеба заявил, что сейчас не планирует возглавлять Киевскую администрацию.

Источник: Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью.

Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было. Если куда-нибудь соберусь, то обязательно здесь, в Фейсбуке, всем сообщу".

Детали: Чиновник отметил, что находится на работе в КГГА и выполняет задачи, поставленные мэром столицы Виталием Кличко.

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