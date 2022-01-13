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Первый заместитель Кличко заявляет, что не метит в его кресло

Четверг, 13 января 2022, 08:50
Первый заместитель Кличко заявляет, что не метит в его кресло
Алексей Кулеба. Фото Facebook

Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексей Кулеба заявил, что сейчас не планирует возглавлять Киевскую администрацию.

Источник: Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью.

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Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было. Если куда-нибудь соберусь, то обязательно здесь, в Фейсбуке, всем сообщу".

Детали: Чиновник отметил, что находится на работе в КГГА и выполняет задачи, поставленные мэром столицы Виталием Кличко.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа" называли первого заместителя главы КГГА Алексея Кулебу главным претендентом на должность главы КГГА, если закон о столице будет полностью принят.

Украинская правда
Темы: КГГАВиталий Кличко
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