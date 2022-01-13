Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Первый заместитель Кличко заявляет, что не метит в его кресло

Четверг, 13 января 2022, 09:50
Алексей Кулеба. Фото Facebook

Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексей Кулеба заявил, что сейчас не планирует возглавлять Киевскую администрацию.

Источник: Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью.

Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было. Если куда-нибудь соберусь, то обязательно здесь, в Фейсбуке, всем сообщу".

Детали: Чиновник отметил, что находится на работе в КГГА и выполняет задачи, поставленные мэром столицы Виталием Кличко.

Предыстория:

  • Ранее собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа" называли первого заместителя главы КГГА Алексея Кулебу главным претендентом на должность главы КГГА, если закон о столице будет полностью принят.

Украинская правда
Темы: КГГАВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Директор ЦРУ посетил Украину – CNN

Канада направила в Украину элитный спецназ – СМИ

После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Британия предоставит Украине противотанковое оружие

Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации

Все новости...
КГГА
БЭБ: Причастный к хищению сотрудник был уволен две недели назад
Стало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА
Верховный Суд подтвердил запрет на скандальное строительство в центре Киева
Последние новости
06:10
Директор ЦРУ посетил Украину – CNN
04:43
фотоЗеленский встретился с сенаторами США: пообещали Украине летальное оружие
03:47
Канада направила в Украину элитный спецназ – СМИ
02:55
Резников поблагодарил Британию за противотанковое оружие
02:11
Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании
01:01
"Они испугались": Порошенко прокомментировал заседание суда
00:25
После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли
23:31
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову
23:04
США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ
22:43
После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января
Все новости...