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Covid у Києві: одужань удвічі більше, ніж нових хворих

Четвер, 13 січня 2022, 10:43
Covid у Києві: одужань удвічі більше, ніж нових хворих
Фото КМДА

За добу 12 січня у столиці підтвердили 997 нових випадків коронавірусу, 11 людей померли, водночас одужали 1 800 людей.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка  

Пряма мова Кличка: "997 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Одужали минулої доби 1868 людей".

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Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (155), у Дарницькому (143) та в Солом’янському (133) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих на коронавірус та 33 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії у Києві 341 972 підтверджених випадки короноавірусу, 8 339 людей померли, подолали вірус 323 652 мешканці столиці.

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Що було раніше: Науковці НАН повідомили, що в Україні починається нова хвиля коронавірусу, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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