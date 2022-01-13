Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных

За сутки 12 января в столице подтвердили 997 новых случаев коронавируса, 11 человек умерли, вместе с тем выздоровели 1 800 человек.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "997 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Выздоровели за прошедшие сутки 1 868 человек".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (155), Дарницком (143) и Соломенском (133) районах.

В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 341 972 подтвержденных случая короноавируса, 8 339 человек умерли, преодолели вирус 323 652 жителя столицы.

Что было раньше: Ранее в НАН сообщили, что в Украине начинается новая волна коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря.

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