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Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных

Четверг, 13 января 2022, 11:43
Фото КГГА

За сутки 12 января в столице подтвердили 997 новых случаев коронавируса, 11 человек умерли, вместе с тем выздоровели 1 800 человек.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "997 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Выздоровели за прошедшие сутки 1 868 человек".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (155), Дарницком (143) и Соломенском (133) районах.

В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 341 972 подтвержденных случая короноавируса, 8 339 человек умерли, преодолели вирус 323 652 жителя столицы. 

Что было раньше: Ранее в НАН сообщили, что в Украине начинается новая волна коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря. 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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