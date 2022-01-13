У Києві перекриватимуть вулиці через приїзд Алієва

У Києві можливі тимчасове перекриття руху автомобілів у кількох районах через робочий візит президента Ільхама Алієва.

Джерело: facebook-сторінка Управління державної охорони

Дослівно: "14 січня у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району".

Деталі: У відомстві також нагадали, що такі заходи запроваджують відповідно до законодавства про охорону посадових осіб та іноземних глав держав.

Що було раніше: В Офісі президента України повідомили, що 14 січня відбудеться офіційна зустріч президента Володимира Зеленського з Алієвим у Маріїнському палаці.