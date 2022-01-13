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В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева

Четверг, 13 января 2022, 13:44
В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева

В Киеве возможно временное перекрытие движения автомобилей в нескольких районах в связи с рабочим визитом президента Ильхама Алиева.

Источник: facebook-страница Управление государственной охраны

Дословно: "14 января в связи с официальным визитом в Украину Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района".

Детали: В ведомстве также напомнили, что такие мероприятия вводятся в соответствии с законодательством об охране должностных лиц и иностранными главами государств.

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Что было раньше: В офисе президента Украины сообщили, что 14 января состоится официальная встреча президента Владимира Зеленского с Алиевым в Мариинском дворце.

Украинская правда
Темы: КиевУГОавтодорогиАзербайджан
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