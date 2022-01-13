Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО отримав 8 років тюрми

Четвер, 13 січня 2022, 16:12

Командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО, який охороняв їхніх російських "кураторів" та військову техніку з РФ, отримав вирок – 8 років тюремного ув’язнення.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Сумщини

Дослівно СБУ: "Зловмисник забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів".

Крім того, він супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції".

Дослівно прокуратура: "У суді обвинувачений вину свою визнав частково, зізнався, що він близько 2,5 років був військовослужбовцем так званої "Донецької народної республіки", однак не визнав, що брав участь у терористичній організації. Попри позицію обвинуваченого, його вину доведено зібраними доказами. На вирок суду він чекав за гратами".

Деталі: Рішення ухвалив 10 січня 2022 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

За даними слідства, зловмисником є 37-річний мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків.

Бойовики присвоїли йому військове звання "лейтенант", обвинувачений має медаль "За боевые заслуги".

Співробітники СБУ затримали зловмисника у 2017 році на спробі в’їзду в Україну з території РФ.

Суд визнав зловмисника винним в участі у терористичній групі чи організації та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Додатково: Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Українська правда
Теми: війнатероризмОРДЛОсуд
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

фото, відеоПісля 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Британія надасть Україні протитанкову зброю

Новини 17 січня: повернення Порошенка, заява Лукашенка про Україну

Київ розпочав передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію

Україні загрожує мільйонне військо Росії, а не 100 тисяч – головнокомандувач ЗСУ

Усі новини...
війна
Глава МЗС Польщі: Ризик війни у Європі – найбільший за останні 30 років
У Сенаті США пропонують санкції проти Путіна в разі вторгнення в Україну
Країни Балтії ведуть переговори про збільшення військ НАТО на своїй території - прем'єрка Естонії
Останні новини
04:43
фотоЗеленський зустрівся з сенаторами США: пообіцяли Україні летальну зброю
03:47
Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ
02:55
Резніков подякував Британії за протитанкову зброю
02:11
Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії
01:01
"Вони злякалися": Порошенко прокоментував засідання суду
00:25
Після виїзду за кордон Порошенка оголосили в розшук, потім зняли
23:31
Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок: звернувся до Резнікова
23:04
США досі розглядають можливість відключення Росії від системи SWIFT – ЗМІ
22:43
фото, відеоПісля 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня
22:22
Федерація хокею України відсторонила учасників та організаторів "Суперліги" Колесникова
Усі новини...