Командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО отримав 8 років тюрми

Командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО, який охороняв їхніх російських "кураторів" та військову техніку з РФ, отримав вирок – 8 років тюремного ув’язнення.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Сумщини

Дослівно СБУ: "Зловмисник забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів".

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Крім того, він супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції".

Дослівно прокуратура: "У суді обвинувачений вину свою визнав частково, зізнався, що він близько 2,5 років був військовослужбовцем так званої "Донецької народної республіки", однак не визнав, що брав участь у терористичній організації. Попри позицію обвинуваченого, його вину доведено зібраними доказами. На вирок суду він чекав за гратами".

Деталі: Рішення ухвалив 10 січня 2022 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

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За даними слідства, зловмисником є 37-річний мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків.

Бойовики присвоїли йому військове звання "лейтенант", обвинувачений має медаль "За боевые заслуги".

Співробітники СБУ затримали зловмисника у 2017 році на спробі в’їзду в Україну з території РФ.

Суд визнав зловмисника винним в участі у терористичній групі чи організації та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Додатково: Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.