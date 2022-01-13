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Командир спецподразделения боевиков ОРДО получил 8 лет тюрьмы

Четверг, 13 января 2022, 15:12
Командир спецподразделения боевиков ОРДО получил 8 лет тюрьмы
фото СБУ

Командир спецподразделения боевиков ОРДО, охранявший их российских "кураторов" и военную технику из РФ, получил приговор – 8 лет тюремного заключения.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Сумщины

Дословно СБУ: "Злоумышленник обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских "кураторов". Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Дословно прокуратура: "В суде обвиняемый вину свою признал частично: признался, что он около 2,5 лет был военнослужащим так называемой "Донецкой народной республики", однако не признал, что участвовал в террористической организации. Несмотря на позицию обвиняемого, его вина доказана собранными доказательствами. Приговора суда он ждал за решеткой".

Детали: Решение принял 10 января 2022 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

По данным следствия, злоумышленником является 37-летний житель Одессы, который в 2014 году уехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков.

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Боевики присвоили ему воинское звание "лейтенант", обвиняемый имеет медаль "За боевые заслуги".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в 2017 году на попытке въезда в Украину с территории РФ.

Суд признал злоумышленника виновным в участии в террористической группе или организации и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Дополнительно: Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана.

Украинская правда
Темы: войнатерроризмОРДЛОсуд
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