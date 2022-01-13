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Бойовики двічі стріляли з мінометів

Четвер, 13 січня 2022, 17:25
Бойовики двічі стріляли з мінометів
ФОТО ПРЕСЦЕНТРУ ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого "мінськом" озброєння.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

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Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм".

Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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