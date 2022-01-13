Бойовики двічі стріляли з мінометів
Четвер, 13 січня 2022, 17:25
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого "мінськом" озброєння.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
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Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм".
Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українська правда