Боевики дважды стреляли из минометов
Четверг, 13 января 2022, 18:25
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного "минском" вооружения.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Прицепыловки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм".
Детали: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинская правда