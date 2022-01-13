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Боевики дважды стреляли из минометов

Четверг, 13 января 2022, 17:25
Боевики дважды стреляли из минометов
ФОТО ПРЕСс-ЦЕНТРа ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного "минском" вооружения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Прицепыловки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

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Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм".

Детали: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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