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Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

Четвер, 13 січня 2022, 22:11
Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині
перегляд запуску супутника в офісі президента

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з українським супутником "Січ-2-30", який 13 січня був виведений на космічну орбіту.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський повідомив, що з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

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Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Передісторія: У четвер, 13 січня, американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський привітав успішний запуск в космос першого свого супутника "Січ-2-30" за останні 10 років.

Українська правда
Теми: космосХмельниччинаЗеленський
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