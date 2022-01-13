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Украинский спутник установил связь с центром в Хмельницкой области

Четверг, 13 января 2022, 22:11
Украинский спутник установил связь с центром в Хмельницкой области
просмотр запуска спутника в офисе президента

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с украинским спутником "Січ-2-30", который 13 января был выведен на космическую орбиту.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский сообщил, что с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

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Данные, полученные благодаря "Січ-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, украинский спутник будет встроен в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Предыстория: В четверг, 13 января, американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник Сечь-2-30.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский поздравил успешный запуск в космос своего первого спутника "Січ-2-30" за последние 10 лет.

Украинская правда
Темы: космосХмельнитчинаЗеленский
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