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Нацрада виключила канал "VH 1 European" з переліку дозволених для ретрансляції в Україні

П'ятниця, 14 січня 2022, 01:26
Нацрада виключила канал VH 1 European з переліку дозволених для ретрансляції в Україні

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення 13 січня вилучила музичний телеканал "VH 1 European" із переліку дозволених для ретрансляції в Україні.

Джерело: пресслужба регулятора

Дослівно: "Правовласником іноземного телеканалу "VH 1 European" є чеська компанія "Viacom СBS Networks International Crech s.r.o.".

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Згідно з її рішенням трансляцію цього телеканалу на територію України припинено з 1 червня 2021 року.

Саме тому представник правовласника в Україні ТОВ "Дентос Юроп" клопотало про вилучення телеканалу із переліку".

Деталі: На засіданні 13 січня Нацрада задовольнила клопотання правовласника і вилучила телеканал із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

ВІДЕО ДНЯ

Музичний канал "VH 1 European" транслювався в Україні із травня 2013 року англійською мовою.

Після цього рішення Нацради перелік дозволених каналів для ретрансляції в Україні налічує 184 телеканали.

Українська правда
Теми: телебаченняУкраїна
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