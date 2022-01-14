Нацсовет исключил канал "VH 1 European" из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 января изъял музыкальный телеканал "VH 1 European" из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине.

Источник: пресс-служба регулятора

Дословно: "Правовладельцем иностранного телеканала "VH 1 European" является чешская компания Viacom СBS Networks International Crech s.r.o.

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Согласно ее решению трансляция этого телеканала на территорию Украины прекращена с 1 июня 2021 года.

Именно поэтому представитель правообладателя в Украине ООО "Дентос Юроп" ходатайствовало об изъятии телеканала из перечня".

Детали: На заседании 13 января Нацсовет удовлетворил ходатайство правообладателя и изъял телеканал из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины.

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Музыкальный канал VH 1 European транслировался в Украине с мая 2013 года на английском языке.

После этого решения Нацсовета перечень разрешенных каналов для ретрансляции в Украине насчитывает 184 телеканала.