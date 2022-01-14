Бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
П'ятниця, 14 січня 2022, 07:49
Російсько-окупаційні війська за попередню добу, 13 січня, двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Джерело: ранкове зведення ООС
Деталі: 13 січня українські захисники в районі ООС зафіксували 2 порушення тиші з боку бойовиків із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій окупантів немає.
Станом на ранок 14 січня порушень з боку окупантів не фіксували.
Українська правда