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Бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі

П'ятниця, 14 січня 2022, 07:49
ФОТО: ШТАБ ООС

Російсько-окупаційні війська за попередню добу, 13 січня, двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: ранкове зведення ООС

Деталі: 13 січня українські захисники в районі ООС зафіксували 2 порушення тиші з боку бойовиків із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій окупантів немає.

Станом на ранок 14 січня порушень з боку окупантів не фіксували.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСбойові діїокупаціяДонбас
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