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Боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе

Пятница, 14 января 2022, 06:49
Боевики дважды нарушали тишину на Донбассе
ФОТО: ШТАБ ООС

Российско-оккупационные войска за предыдущие сутки, 13 января, дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: ООС

Детали: 13 января украинские защитники в районе ООС зафиксировали 2 нарушения тишины со стороны боевиков с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В частности, вблизи Прицепыловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

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По состоянию на утро 14 января нарушений со стороны боевиков не фиксировали.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСбоевые действияоккупацияДонбасс
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