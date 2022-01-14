Боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
Пятница, 14 января 2022, 06:49
Российско-оккупационные войска за предыдущие сутки, 13 января, дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: ООС
Детали: 13 января украинские защитники в районе ООС зафиксировали 2 нарушения тишины со стороны боевиков с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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В частности, вблизи Прицепыловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.
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По состоянию на утро 14 января нарушений со стороны боевиков не фиксировали.
Украинская правда