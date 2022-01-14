Боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе

Российско-оккупационные войска за предыдущие сутки, 13 января, дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: ООС

Детали: 13 января украинские защитники в районе ООС зафиксировали 2 нарушения тишины со стороны боевиков с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Прицепыловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

По состоянию на утро 14 января нарушений со стороны боевиков не фиксировали.