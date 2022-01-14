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Хабарі з ветеранів АТО/ООС: організатору схеми оголосили нову підозру

П'ятниця, 14 січня 2022, 09:58
Хабарі з ветеранів АТО/ООС: організатору схеми оголосили нову підозру
фото прокуратури

Керівнику міжрайонної медико-соціальної експертної комісії оголосили підозру в організації групи для вимагання та отримання хабарів з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Учасники схеми розповідали ветеранам, що отримати документи для присвоєння інвалідності можливо лише за хабар, а інакше - не вийде. Після затримання фігурантів історія про цей ганебний злочин отримала продовження у вигляді нової підозри.

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Розслідуючи роль кожного з них, прокурори разом здобули докази вчинення учасниками цієї схеми протиправних дій у складі організованої групи. Тобто підозрювані заздалегідь, ще до початку злочину, домовилися між собою про його вчинення спільно. Це обтяжуюча обставина, яка їм була додатково інкримінована у новій підозрі перед завершенням слідства".

Деталі: До складу групи, крім голови МСЕК, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, зорганізувавшись у стійке об’єднання, вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

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Слідством задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди від громадян на загальну суму 21 тисячу доларів США.

Спочатку фігурантам було оголошено підозру в хабарництві, але з часом було встановлено обставину, яка обтяжує злочин.

По завершенню слідства було вручено нову підозру з кваліфікуючою ознакою про вчинення злочину організованою групою. Наразі фігуранти ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт скерують до суду. 

Що передувало: Влітку 2021 року правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС. За даними джерела УП, незаконну схему організував голова Броварської МСЕК.

Українська правда
Теми: хабарпрокуратура
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