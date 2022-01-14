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Взятки из ветеранов АТО/ООС: организатору схемы объявили новое подозрение

Пятница, 14 января 2022, 09:58
Взятки из ветеранов АТО/ООС: организатору схемы объявили новое подозрение
фото прокуратуры

Руководителю межрайонной медико-социальной экспертной комиссии объявлено подозрение в организации группы для вымогательства и получения взяток с ветеранов АТО/ООС за присвоение группы инвалидности.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Участники схемы рассказывали ветеранам, что получить документы для присвоения инвалидности возможно только за взятку, а иначе не получится. После задержания фигурантов история об этом позорном преступлении получила продолжение в виде нового подозрения.

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Расследуя роль каждого из них прокуроры вместе получили доказательства совершения участниками этой схемы противоправных действий в составе организованной группы. То есть подозреваемые заранее, еще до начала преступления, договорились между собой о его совершении сообща. Это отягчающее обстоятельство, которое им было дополнительно инкриминировано в новом подозрении перед завершением следствия".

Детали: В состав группы, кроме главы МСЭК, входили бывший работник медслужбы воинской части, ранее уволенный за взяточничество, и его водитель.

Согласно материалам следствия, указанные лица, организовавшись в устойчивое объединение, требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности, быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, выводов военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения МСЭК.

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Следствием задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды от граждан на общую сумму 21 тысяч долларов США.

Сначала фигурантам было объявлено подозрение во взяточничестве, но со временем было установлено обстоятельство, отягчающее преступление.

По завершению следствия было вручено новое подозрение с квалифицирующим признаком о совершении преступления организованной группой. Сейчас фигуранты ознакомляются с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт направят в суд.

Что предшествовало: Летом 2021 года правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства денег за присвоение группы инвалидности ветеранам АТО и ООС. По данным источника УП, незаконную схему организовал глава Броварской МСЭК.

Украинская правда
Темы: взяткапрокуратура
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