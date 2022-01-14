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ЄС засудив кібератаки проти України, пропонує допомогу

П'ятниця, 14 січня 2022, 11:29
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Про це Боррель сказав журналістам у п’ятницю під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті на заході Франції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цього ранку ми дізналися про кібератаки проти України. Це заслуговує найсуворішого засудження. Ми вранці скликали термінову нараду послів політичного комітету, щоб подумати, як реагувати і яку технічну допомогу ми можемо запропонувати Україні, щоб посилити стійкість перед такими атаками", - сказав Боррель журналістам.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися", - зазначив він.

"Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки я не маю доказів, але ми можемо уявити", - додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

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Теми: хакериЄС
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