Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС засудив кібератаки проти України, пропонує допомогу

П'ятниця, 14 січня 2022, 10:29
ЄС засудив кібератаки проти України, пропонує допомогу
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Про це Боррель сказав журналістам у п’ятницю під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті на заході Франції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цього ранку ми дізналися про кібератаки проти України. Це заслуговує найсуворішого засудження. Ми вранці скликали термінову нараду послів політичного комітету, щоб подумати, як реагувати і яку технічну допомогу ми можемо запропонувати Україні, щоб посилити стійкість перед такими атаками", - сказав Боррель журналістам.

Реклама:

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися", - зазначив він.

"Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки я не маю доказів, але ми можемо уявити", - додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

ВІДЕО ДНЯ

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: хакериЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
хакери
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: