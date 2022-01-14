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ЕС осудил кибератаки против Украины, предлагает помощь

Пятница, 14 января 2022, 11:29
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по политике безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Об этом Боррель сказал журналистам в пятницу на встрече министров иностранных дел ЕС в Бресте на западе Франции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В это утро мы узнали о кибератаках против Украины. Это заслуживает строжайшего осуждения. Мы утром созвали срочное совещание послов политического комитета, чтобы подумать, как реагировать и какую техническую помощь мы можем предложить Украине, чтобы усилить устойчивость перед такими атаками", - сказал Боррель журналистам.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", – отметил он.

"Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого обвинять, поскольку у меня нет доказательств, но мы можем представить", - добавил глава дипломатии ЕС.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

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Темы: хакерыЕС


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