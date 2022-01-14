Почалася зустріч Зеленського та Алієва
П'ятниця, 14 січня 2022, 11:47
Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Азербайджанської республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Вказано, що після її завершення відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.
Також заплановано підписання двосторонніх документів.
Потому президенти України та Азербайджану зустрінуться з представниками засобів масової інформації.
Що передувало: Управління державної охорони повідомило, що в Києві можливі тимчасові перекриття руху автомобілів у кількох районах через робочий візит президента Ільхама Алієва.
Українська правда