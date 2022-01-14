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Почалася зустріч Зеленського та Алієва

П'ятниця, 14 січня 2022, 10:47
Почалася зустріч Зеленського та Алієва
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО З FACEBOOK ОП

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Азербайджанської республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вказано, що після її завершення відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.

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Також заплановано підписання двосторонніх документів.

Потому президенти України та Азербайджану зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Що передувало: Управління державної охорони повідомило, що в Києві можливі тимчасові перекриття руху автомобілів у кількох районах через робочий візит президента Ільхама Алієва.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ЗеленськийАзербайджан
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