Началась встреча Зеленского и Алиева

Президент Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.

Источник: Офис президента

Детали: Указано, что после ее завершения состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Также запланировано подписание двусторонних документов.

Потом президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации.

Что предшествовало: Управление государственной охраны сообщило, что в Киеве возможны временные перекрытия движения автомобилей в нескольких районах из-за рабочего визита президента Ильхама Алиева.