Началась встреча Зеленского и Алиева
Пятница, 14 января 2022, 11:47
Президент Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.
Источник: Офис президента
Детали: Указано, что после ее завершения состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе.
Также запланировано подписание двусторонних документов.
Потом президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации.
Что предшествовало: Управление государственной охраны сообщило, что в Киеве возможны временные перекрытия движения автомобилей в нескольких районах из-за рабочего визита президента Ильхама Алиева.
Украинская правда