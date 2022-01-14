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Началась встреча Зеленского и Алиева

Пятница, 14 января 2022, 10:47
Началась встреча Зеленского и Алиева
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО С FACEBOOK ОП

Президент Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.

Источник: Офис президента

Детали: Указано, что после ее завершения состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

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Также запланировано подписание двусторонних документов.

Потом президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации.

Что предшествовало: Управление государственной охраны сообщило, что в Киеве возможны временные перекрытия движения автомобилей в нескольких районах из-за рабочего визита президента Ильхама Алиева.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийАзербайджан
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