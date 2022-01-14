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ВАКС засудив до 5 років в'язниці колишнього прокурора за хабарництво

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:27
фото з Facebook Верховного суду

Вищий антикорупційний суд 14 січня визнав винним у хабарництві та шахрайстві колишнього начальника одного з відділів прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова.

Джерело: "Слово і діло"

Деталі: Чеботарьов очолював відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією всього належного йому майна та позбавленням чину юриста першого класу.

Крім того, суд збільшив обвинуваченому заставу до 1 240 500 грн. Також на нього поклали певні обов'язки: не відлучатися з Києва без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця проживання; здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

За версією обвинувачення, навесні 2016 року Чеботарьов підбурив директора фірми "Віртуоз ЛТД" Олександра Кучеренка до надання хабаря у 130 тисяч грн прокурорам Рівненської області. Приводом стала кримінальна справа за фактом завищення у відомостях обсягів постачання зазначеним підприємством у 2015 році продуктів харчування до закладів освіти в Рівному, через що місцевий бюджет зазнав збитків.

Чеботарьов пообіцяв сприяти тому, щоб місцева прокуратура закрила відповідне провадження. Отримавши першу частину в 50 тисяч гривень, обвинувачений залишив її собі, чим заволодів цими коштами шахрайським шляхом.

Нагадаємо: 13 січня стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро викрили заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора на шахрайстві та вимаганні хабаря розміром 150 тисяч доларів (більше 4 мільйонів гривень).

Теми: прокуратурахабарАнтикорупційний судв'язниця
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