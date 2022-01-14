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ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего прокурора за взяточничество

Пятница, 14 января 2022, 11:27
ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего прокурора за взяточничество
фото с Facebook Верховного суда

Высший антикоррупционный суд 14 января признал виновным во взяточничестве и мошенничестве бывшего начальника одного из отделов прокуратуры Киевской области Владимира Чеботарёва.

Источник: "Слово и дело"

Детали: Чеботарёв возглавлял отдел надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением чина юриста первого класса.

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Кроме того, суд увеличил обвиняемому залог до 1 240 500 грн. Также на него возложили определенные обязанности: не отлучаться из Киева без разрешения суда; сообщать суду об изменении места жительства; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.

По версии обвинения, весной 2016 года Чеботарёв подстрекал директора фирмы "Виртуоз ЛТД" Александра Кучеренко к даче взятки в 130 тысяч гривен прокурорам Ровенской области. Поводом стало уголовное дело по факту завышения в ведомостях объемов поставки указанным предприятием в 2015 году продуктов питания в учебные заведения в Ровно, из-за чего местный бюджет понес убытки.

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Чеботарёв пообещал способствовать тому, чтобы местная прокуратура закрыла соответствующее производство. Получив первую часть в 50 тысяч гривен, обвиняемый оставил ее себе и таким образом завладел средствами мошенническим путем.

Напомним: В четверг стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на мошенничестве и вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен).

Темы: прокуратуравзяткаАнтикоррупционный судтюрьма
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