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Янукович подав новий позов у суд: хоче повернути статус президента

П'ятниця, 14 січня 2022, 11:52
Янукович подав новий позов у суд: хоче повернути статус президента
Віктор янукович, фото Getty Images

Колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради. Вимагає визнати відсутність у ВР повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту.

Джерело: представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря в Telegram

Деталі: За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі і призначив її розгляду у спрощеному порядку - без виклику сторін та проведення судового засідання.

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Пряма мова: "Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент".

Нагадаємо: Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення 4 лютого 2015 року відповідного закону.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим поданням, зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний суду.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ОАСК вже відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Українська правда
Теми: ЯнуковичпрезидентсудВерховна Рада
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