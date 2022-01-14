Янукович подав новий позов у суд: хоче повернути статус президента

Колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради. Вимагає визнати відсутність у ВР повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту.

Джерело: представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря в Telegram

Деталі: За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі і призначив її розгляду у спрощеному порядку - без виклику сторін та проведення судового засідання.

Пряма мова: "Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент".

Нагадаємо: Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення 4 лютого 2015 року відповідного закону.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим поданням, зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний суду.

Раніше ОАСК вже відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.