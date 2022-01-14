Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Янукович подав новий позов у суд: хоче повернути статус президента

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:52
Віктор янукович, фото Getty Images

Колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради. Вимагає визнати відсутність у ВР повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту.

Джерело: представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря в Telegram

Деталі: За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі і призначив її розгляду у спрощеному порядку - без виклику сторін та проведення судового засідання.

Пряма мова: "Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент".

Нагадаємо: Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення 4 лютого 2015 року відповідного закону.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим поданням, зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний суду.

Раніше ОАСК вже відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Українська правда
Теми: ЯнуковичпрезидентсудВерховна Рада
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 січня: візит держсекретаря США в Україну, зброя від Великої Британії

Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім

фото, оновлено від 15:17Літаки не могли сісти в "Жулянах", їх відправляли до Львова

Філарет хоче відновити УПЦ КП через ОАСК

Генсек НАТО запропонував Росії серію зустрічей для обговорення питань безпеки

відеоПрикордонники показали, як посилено облаштовують кордон з Білоруссю

Усі новини...
Янукович
ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп
НАБУ завершило розслідування заволодіння Януковичем резиденції "Межигір’я"
Повернення "легітимного" через ОАСК: що відбувається зі справами Януковича в Україні 
Останні новини
21:41
Глава МЗС Канади прокоментувала можливість надання зброї Україні
21:34
мапаРосія готує провокацію на Водохреща біля Донецька – урядові експерти
21:16
Мінфін продав доларових держоблігацій на 4 мільярди гривень
21:07
Блінкен після візиту до Києва й Берліна зустрінеться з Лавровим у Женеві
21:00
Новини 18 січня: візит держсекретаря США в Україну, зброя від Великої Британії
20:43
У Британії тестують чотириденний робочий тиждень
20:24
CША не відмовлялись від ідеї відключити РФ від SWIFT у разі вторгнення в Україну
20:20
Гетманцев вважає, що Україна може пройти рік без нової програми МВФ
20:16
Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім
19:46
Глава МЗС Канади: Росія повинна почати деескалацію, це єдиний вихід
Усі новини...