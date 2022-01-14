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Янукович подал новый иск в суд: хочет вернуть статус президента

Пятница, 14 января 2022, 12:52
Виктор янукович, фото Getty Images

Сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной админсуд Киева еще один иск против Верховной Рады. Требует признать отсутствие у ВР полномочий лишать звания президента способом другим, кроме импичмента.

Источник: представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram

Детали: По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу и назначил его рассмотрение в упрощенном порядке – без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Прямая речь: "То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент".

Напомним: Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия 4 февраля 2015 соответствующего закона.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционный суд, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсудный суду.

Ранее ОАСК уже открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде, в котором он оспаривает признание факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Украинская правда
Темы: ЯнуковичпрезидентсудВерховная Рада
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