Янукович подал новый иск в суд: хочет вернуть статус президента

Сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной админсуд Киева еще один иск против Верховной Рады. Требует признать отсутствие у ВР полномочий лишать звания президента способом другим, кроме импичмента.

Источник: представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram

Детали: По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу и назначил его рассмотрение в упрощенном порядке – без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Прямая речь: "То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент".

Напомним: Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия 4 февраля 2015 соответствующего закона.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционный суд, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсудный суду.

Ранее ОАСК уже открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде, в котором он оспаривает признание факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.