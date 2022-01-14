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СБУ прокоментувала нову хвилю псевдомінувань і закликає не підігравати агресору

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:17
СБУ прокоментувала нову хвилю псевдомінувань і закликає не підігравати агресору
фото з Facebook

Cлужба безпеки України констатує зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури та наголошує, що це елемент гібридної агресії РФ проти України.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Пряма мова: "Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій териториії України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві.

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Звертаємо увагу: повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало.

Закликаємо громадян зберігати спокій. І окремо звертаємось до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій".

Деталі: В СБУ запевняють, що Антитерористичний центр при спецслужбі разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовує кожне з таких повідомлень.

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Що передувало: Останнім часом в Україні різко зросла кількість анонімних повідомлень про мінування. Лише за добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про "мінування" 600 об’єктів у різних містах України.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

"Мінерам" за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян загрожує до 8 років в’язниці.

Українська правда
Теми: СБУ
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