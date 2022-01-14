СБУ прокомментировала новую волну псевдоминирований и призывает не подыгрывать агрессору

Служба безопасности Украины констатирует рост количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры и подчеркивает, что это элемент гибридной агрессии РФ против Украины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель создать напряжение и панические настроения в обществе.

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Обращаем внимание: сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало.

Призываем граждан сохранять спокойствие. И отдельно обращаемся к СМИ с просьбой тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций".

Детали: В СБУ уверяют, что Антитеррористический центр при спецслужбе вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывает каждое из сообщений.

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Что предшествовало: В последнее время в Украине резко возросло количество анонимных сообщений о минировании. Только за сутки 12 января в полицию поступило 9 ошибочных сообщений о "минировании" 600 объектов в разных городах Украины.

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно длится 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

"Минерам" за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан грозит до 8 лет тюрьмы.